«Единая Россия» подвела промежуточные итоги работы в Донбассе

«Единая Россия» за три года решила свыше 215 тыс. вопросов жителей Донбасса
«Единая Россия»

Партия «Единая Россия» подвела прмежуточные итоги работы в Донбассе. Региональные отделения политической силы были созданы в Луганской и Донецкой народных республиках три года назад, за это время в ЛДНР сформирована структура, объединяющая более 182 тыс. активистов и свыше 1200 первичных отделений, сообщила пресс-служба партии.

Секретарь Луганского регионального отделения Денис Мирошниченко отметил, что только в 2023 году в рамках народной программы партии было собрано 85 тыс. предложений жителей, касающихся восстановления социальных объектов, дорог, здравоохранения, сохранения исторической памяти и других сфер. Большинство инициатив, по его словам, уже реализованы.

Кроме того, под контролем партии в ЛНР восстановлено около четырех тыс. объектов инфраструктуры и свыше тысячи километров дорог. В ДНР построено более двух тыс. километров дорог и восстановлено свыше 62 километров железнодорожных путей.

«Отремонтированы 457 многоквартирных домов, 746 учебных заведений, 477 детских садов, 156 учреждений культуры, 50 спортивных объектов и 212 больниц. В республике построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, работает 2100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Отмечается, что через общественные приемные «Единой России» за три года решено более 215 тыс. вопросов жителей Донбасса, в том числе связанных с верификацией сим-карт.

«Мы помогли более 11 тыс. пожилых и маломобильных граждан получить российские паспорта, свыше 20 тыс. пенсионеров — переоформить пенсии. Благодаря акции «Собери ребенка в школу» более 11 тыс. семей льготных категорий получили добротные канцелярские наборы», — добавил Пушилин.

Одним из приоритетов работы отделений партии в регионе остается гуманитарная помощь жителям и бойцам спецоперации.

Сообщается, что наиболее широко гуманитарная миссия «Единой России» развернута на прифронтовых территориях республики. Всего в ЛНР действует 17 центров помощи партии, куда каждый месяц обращаются около 90 тыс. человек.

В ДНР «Единая Россия» активно реализует значимые для жителей партпроекты.

«Благодаря работе партии жители чувствуют себя частью большой страны, могут реализовать свои возможности и видеть перспективу для себя и своих детей», — резюмировал глава ДНР.

В свою очередь, Мирошниченко акцентировал внимание на том, что вся работа «Единой России» в ЛНР нацелена на улучшение жизни людей и приближение Победы.

