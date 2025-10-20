Илон Маск рассказал об уровне своих амбиций в сфере исследования космоса

Маск применил шкалу советского ученого для оценки уровня своих амбиций в космосе

Бизнесмен Илон Маск, основавший компанию — производителя космической техники SpaceX, отвечая на сообщение в соцсети X, применил шкалу советского ученого Николая Кардашева для оценки своих амбиций в сфере изучения космоса.

«Кардашев II, или ты не особо стараешься», — написал предприниматель, комментируя сообщение пользователя, восхвалявшего растущее доминирование SpaceX на рынке создания космической инфраструктуры.

Предполагается, что Маск имеет в виду второй тип цивилизации по Кардашеву. Первый тип способен максимально использовать ресурсы своей планеты, второй — энергию звезды своей системы (в случае человечества — Солнца), а третий — все ресурсы своей галактики.

До этого Маск заявлял, что может провести последние дни своей жизни на Марсе. При этом он назвал красную планету территорией Соединенных Штатов.

При этом отец Маска Эррол, в отличие от сына, считает полеты на Марс при текущих условиях нецелесообразными, потому что «это слишком далеко».

