Маск допустил, что умрет на американском Марсе

Американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе. Его соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

При этом Марс предприниматель назвал территорией Соединенных Штатов.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь, или на Марсе (часть Америки)», — написал он.

В августе отец Илона Маска Эррол признался, что считает полеты на Марс при текущих условиях нецелесообразными.

В мае Илон Маск в комментарии СМИ назвал главной целью корпорации SpaceX полет на Марс. По его словам, «по пути» можно вернуться и на Луну.

В апреле в NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия. Исполняющая обязанности директора Джанет Петро сказала, что в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Маском по освоению космоса.