На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маск допустил, что умрет на американском Марсе

Маск назвал Марс территорией США и захотел там умереть
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе. Его соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

При этом Марс предприниматель назвал территорией Соединенных Штатов.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь, или на Марсе (часть Америки)», — написал он.

В августе отец Илона Маска Эррол признался, что считает полеты на Марс при текущих условиях нецелесообразными.

В мае Илон Маск в комментарии СМИ назвал главной целью корпорации SpaceX полет на Марс. По его словам, «по пути» можно вернуться и на Луну.

В апреле в NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия. Исполняющая обязанности директора Джанет Петро сказала, что в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Маском по освоению космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами