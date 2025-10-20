Казачья семья стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»

В номинации «Молодая семья» всероссийского конкурса «Семья года» победу одержали Александр и Валерия Сильченко из Новосибирска, сообщил Telegram-канал «Российское казачество».

Отмечается, что всего в данной номинации были отмечены 10 семей из разных регионов страны. По словам супругов Сильченко, победа стала для них трогательным и волнительным событием, а также большой честью — они представили свой регион на всероссийском уровне.

«Мы всегда стараемся поддерживать друг друга в любых начинаниях, вместе молиться, трудиться и не бросать в беде. Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, уважения и готовности прийти на помощь не только внутри семьи, но и в обществе. Наш главный девиз — «Один за всех и все за одного»», — рассказал Александр Сильченко после получения почетного диплома.

Сообщается, что будущие супруги познакомились в Доме дружбы народов в Новосибирске. Сейчас они воспитывают двоих сыновей. Cемья придает большое значение соблюдению казачьих и православных традиций.

«Я сам вырос в большой православной казачьей семье, нас было 13 детей, и с детства впитал уважение к традициям, вере и семейным ценностям», — отметил Сильченко.

Ранее сообщалось, что конкурс «Семья года» в 2025 году отмечает 10-летний юбилей. В этом году на участие было подано почти 11 тыс. заявок, в финал вышли 460 семей, по итогам награды получили 89 победителей в шести номинациях.