На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казачья семья стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»

Супруги Сильченко из Новосибирска победили в номинации «Молодая семья»
true
true
true
close
Личный архив семьи Сильченко

В номинации «Молодая семья» всероссийского конкурса «Семья года» победу одержали Александр и Валерия Сильченко из Новосибирска, сообщил Telegram-канал «Российское казачество».

Отмечается, что всего в данной номинации были отмечены 10 семей из разных регионов страны. По словам супругов Сильченко, победа стала для них трогательным и волнительным событием, а также большой честью — они представили свой регион на всероссийском уровне.

«Мы всегда стараемся поддерживать друг друга в любых начинаниях, вместе молиться, трудиться и не бросать в беде. Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, уважения и готовности прийти на помощь не только внутри семьи, но и в обществе. Наш главный девиз — «Один за всех и все за одного»», — рассказал Александр Сильченко после получения почетного диплома.

Сообщается, что будущие супруги познакомились в Доме дружбы народов в Новосибирске. Сейчас они воспитывают двоих сыновей. Cемья придает большое значение соблюдению казачьих и православных традиций.

«Я сам вырос в большой православной казачьей семье, нас было 13 детей, и с детства впитал уважение к традициям, вере и семейным ценностям», — отметил Сильченко.

Ранее сообщалось, что конкурс «Семья года» в 2025 году отмечает 10-летний юбилей. В этом году на участие было подано почти 11 тыс. заявок, в финал вышли 460 семей, по итогам награды получили 89 победителей в шести номинациях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами