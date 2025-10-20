Владельцев загородных домов призвали проверить крышу до холодов

Незначительные повреждения кровли, которые летом могли оставаться незамеченными, с наступлением зимних морозов могут превратиться в серьезные проблемы. Об этом в интервью РИАМО предупредил эксперт рынка внутренней отделки помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов. Он посоветовал проверить и, при необходимости, отремонтировать кровлю до холодов.

«В осенний период главное — не ждать, когда появятся протечки. Лучше провести профилактику заранее, пока материалы еще сохраняют эластичность и можно работать без температурных ограничений», — сказал специалист.

В первую очередь он порекомендовал выполнить тщательный осмотр кровли, проверив герметичность стыков, швов и узлов примыкания.

Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить подкровельной системе — многослойной конструкции из стропил, обрешетки, утеплителя, паро- и гидроизоляции. Нарушение целостности изоляционных слоев приводит к проникновению разрушающей крышу влаги.

Кроме того, необходимо проверить водосточную систему. Засоренные желоба и трубы часто становятся причиной протечек и образования наледи в холодный период, заключил Орехов.

