Владельцев загородных домов призвали проверить крышу до холодов

Строительный эксперт Орехов: крышу дома важно отремонтировать до холодов
Shutterstock

Незначительные повреждения кровли, которые летом могли оставаться незамеченными, с наступлением зимних морозов могут превратиться в серьезные проблемы. Об этом в интервью РИАМО предупредил эксперт рынка внутренней отделки помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов. Он посоветовал проверить и, при необходимости, отремонтировать кровлю до холодов.

«В осенний период главное — не ждать, когда появятся протечки. Лучше провести профилактику заранее, пока материалы еще сохраняют эластичность и можно работать без температурных ограничений», — сказал специалист.

В первую очередь он порекомендовал выполнить тщательный осмотр кровли, проверив герметичность стыков, швов и узлов примыкания.

Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить подкровельной системе — многослойной конструкции из стропил, обрешетки, утеплителя, паро- и гидроизоляции. Нарушение целостности изоляционных слоев приводит к проникновению разрушающей крышу влаги.

Кроме того, необходимо проверить водосточную систему. Засоренные желоба и трубы часто становятся причиной протечек и образования наледи в холодный период, заключил Орехов.

Эксперт рынка недвижимости, инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян до этого говорил, что в России продолжает набирать популярность тренд на загородную жизнь.

По его словам, к 2025 году жизнь за городом перестала быть компромиссом. Это уже не «домик на природе», а реальная альтернатива мегаполису: тихо, удобно и с возможностью планировать свое будущее.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать загородный дом.

