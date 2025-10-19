Школьница искала работу, но была похищена и подверглась групповому изнасилованию

В Индии четыре человека задержали за похищение и изнасилование девушки

В Индии четверо человек задержали за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает Ommcom news.

О произошедшем стало известно после того, как прохожие заметили девушку в возрасте 14-15 лет на обочине дороги без сознания. Они заметили у девушки серьезные травмы, поэтому сразу обратились в полицию. Школьницу доставили в больницу.

«Врачи зафиксировали многочисленные следы жестокого насилия и пыток, включая внутренние повреждения, требовавшие немедленной госпитализации», – сообщается в публикации.

Как выяснили полицейские, всего в преступлении участвовали четверо человек. Один из них пообещал пострадавшей работу, но через посредников продал ее мужчине, который содержал ее в своем доме. Там девушка подверглась групповому изнасилованию и пыткам. В результате четверых участников схемы арестовали.

Параллельно в полицейские участки поступила информация о двух других девочках, которые, предположительно, также подверглись насилию со стороны арестованных. Предполагается, что преступники торговали людьми.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал гостя шваброй из ревности к своей подруге.