Загадочная фотография из детства помогла британцу найти брата

Британец Марк Торп из Восточного Норфолка спустя более полувека смог встретиться со своим старшим братом, которого мать отдала на усыновление вскоре после его рождения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
С самого детства Торп видел в спальне матери фотографию младенца и интуитивно чувствовал, что изображенный на ней ребенок — не он сам. Когда Марку исполнилось пять лет, мать призналась, что на снимке запечатлен его старший брат Кевин, которого она родила в 19 лет, но была вынуждена отдать на усыновление по настоянию родителей. Женщина тяжело переживала разлуку с ребенком, хранила фотографию и даже сделала татуировку с его изображением.
В 2023 году матери не стало. Вскоре после этого Марк снова наткнулся на тот самый снимок и решил разыскать брата. Он обратился за помощью в телепрограмму Long Lost Family, и ее команде удалось найти 55-летнего Кевина в Глостершире. Мужчину звали Мартин — такое имя дали ему приемные родители.
В одном из эпизодов шоу, вышедшем на британском телеканале ITV, братья впервые встретились. По словам 44-летнего Торпа, эта встреча стала исполнением мечты всей его жизни.
Ранее в США разлученные брат и сестра встретились спустя 80 лет.