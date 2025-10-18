СМИ: в Турции убили основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»

В Турции обнаружили тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова. Об этом пишет турецкий портал HaksozHaber.

По данным журналистов, Абакарова без признаков жизни нашла уборщица на арендованной вилле. Уточняется, что мужчина умер 7 октября. Перед смертью он якобы принял у себя гостя, который позже покинул жилье. С собой у неизвестного якобы было две сумки.

Официально информацию на момент публикации не подтвердили.

Как пишут СМИ, Telegram-канал «Утро Дагестана» стал популярным после беспорядков в аэропорту Махачкалы два года назад.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

В ноябре 2023 года МВД РФ объявило Абакарова в розыск.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар оценил наказание для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.