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Главный раввин РФ оценил наказание для погромщиков в Махачкале

Главный раввин России оценил, как полиция справляется с экстремистами
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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Организаторы погрома против евреев в аэропорту Махачкалы понесли достаточно серьезное наказание, и еврейская община видит это, подчеркнул главный раввин России Берл Лазар в интервью «Газете.Ru».

«Мы с большим вниманием следили за последствиями махачкалинских событий, и видели, что следствие велось на очень глубоком уровне, организаторы беспорядков получили серьезное уголовное наказание, и сейчас в целом ситуация спокойная», — рассказал Лазар.

В октябре 2023 года на фоне войны в Газе разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, чтобы найти евреев среди пассажиров самолета из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала, а также смогли пройти на взлетное поле. Сумма ущерба от их действий превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

По словам главного раввина России, события в Махачкале показали, что ненависть к евреям в России может «выплеснуться на улицы». К тому же, последнее время в соцсетях растет антисемисткая пропаганда под видом протестов против Израиля.

«Тут главное — как это выплескивается на улицы. Махачкалинские события показали, что у нас в России угроза такого выплеска на улицы реально существует. Но здесь важно, что правоохранительные органы и российская власть в целом заняли четкую и недвусмысленную позицию: нулевая терпимость к любым проявлениям уличного антисемитизма», — резюмировал Лазар.

По его мнению, российская правоохранительная система способна справиться с подобной угрозой. Он так же отметил, что происходящее в России несопоставимо с масштабом «антисемитских кампаний» в Европе и США.

Подробнее о том, как, по мнению раввина, нужно бороться с антисемитизмом, и насколько сейчас в России сильны эти настроения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Ставрополье четверых участников беспорядков приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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