Пьяная ссора российской пары закончилась избиением в Новокузнецке

В Новокузнецке мужчину заподозрили в избиении сожительницы после пьяной ссоры
Shutterstock

В Новокузнецке 27-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении сожительницы. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в многоквартирном доме на улице Кутузова. Во время совместного застолья со спиртными напитками между местным жителем и его сожительницей возник словесный конфликт. В ходе пьяной ссоры мужчина стал бить женщину по лицу — пострадавшая обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Росгвардейцы оперативно прибыли на вызов и задержали подозреваемого. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Тверской области мужчина вызвал полицейских и подрался с ними.

