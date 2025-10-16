В Тверской области мужчина вызвал полицейских и подрался с ними

В Тверской области мужчину оштрафовали за драку с полицейскими

Жителя Тверской области оштрафовали за отказ подчиниться законным требованиям полицейских. Об этом говорится на сайте Рамешковского районного суда

Утром 9 октября местный житель позвонил в полицию и сообщил о ссоре между соседями. На месте выяснилось, что вызов был ложным. За это правоохранители решили привлечь пьяного заявителя к административной ответственности и предложили добровольно ему проехать в отдел для разбирательства.

Когда мужчина отказался, его силой повели в служебный автомобиль. В этот момент он оказал сопротивление и начал драться с сотрудниками УМВД. В суде нарушитель признал свою вину полностью и раскаялся. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной, а отягчающим — повторное совершение подобного нарушения. В итоге подсудимому назначили штраф в размере 4000 рублей.

