На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области мужчина вызвал полицейских и подрался с ними

В Тверской области мужчину оштрафовали за драку с полицейскими
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителя Тверской области оштрафовали за отказ подчиниться законным требованиям полицейских. Об этом говорится на сайте Рамешковского районного суда

Утром 9 октября местный житель позвонил в полицию и сообщил о ссоре между соседями. На месте выяснилось, что вызов был ложным. За это правоохранители решили привлечь пьяного заявителя к административной ответственности и предложили добровольно ему проехать в отдел для разбирательства.

Когда мужчина отказался, его силой повели в служебный автомобиль. В этот момент он оказал сопротивление и начал драться с сотрудниками УМВД. В суде нарушитель признал свою вину полностью и раскаялся. Смягчающим обстоятельством стала явка с повинной, а отягчающим — повторное совершение подобного нарушения. В итоге подсудимому назначили штраф в размере 4000 рублей.

Ранее в Татарстане женщина с ножом атаковала прибывших на вызов полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами