Владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику

В Петербурге арестовали главу строительной фирмы «Зенит-Групп» за взятки
Алексей Филиппов/РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 9 декабря владельца и директора ООО «Зенит-Групп» Владимира Федотова. Его обвиняют в даче взяток главе администрации Лужского района Ленобласти Юрию Намлиеву, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Как сообщается, глава района Намлиев обратился к своему знакомому предпринимателю Федотову с предложением о передаче ему взятки за оказание покровительства при заключении муниципальных контрактов. В итоге чиновнику и бизнесмену удалось заключить 4 муниципальных контракта на выполнение различных работ, в том числе по благоустройству, на общую сумму 45 млн руб.

По данным следствия, Федотов после поступившего предложения, обеспечил перевод указанной суммы со счета «Зенит-Групп» на счет ИП. С этого счета деньги по указанию главы района направились на различные цели: 244,6 тыс. руб. на покупку мебели в помещение, которым он пользовался; 404,4 тыс. рублей на оплату дизайн-проекта здания; еще 350,8 тыс. руб. передали Юрию Намлиеву наличными.

До этого сообщалось, что был задержан глава Лужского муниципального района Ленинградской области Юрий Намлиев.

Ранее в Петербурге замгубернатора заявил, что порчей крыши стадиона «Зенит-Арена» занимаются бакланы.

