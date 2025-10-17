На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским компаниям помогут развивать Cloud-native подходы

В России появится первая некоммерческая ассоциация по облачным технологиям
Компании VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ), чтобы помочь компаниям и разработчикам развивать Cloud-native подходы, сообщает газета «Ведомости».

Партнерами АОТ смогут стать IT-специалисты и компании, которые применяют облачные технологии.

Также 4 декабря в Москве ассоциация проведет конференцию Kuber conf by АОТ для инженеров и архитекторов платформ, разработчиков K8s и специалистов по DevOps и DevSecOps. Участникам конференции расскажут о задачах AOT, будущих планах и проектах ассоциации.

Организаторы ассоциации сообщили, что главная цель AOT – консолидация участников российского облачного рынка для продвижения технологий Kubernetes и Cloud-native.

