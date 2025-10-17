На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи рассказали, какая крупа поможет похудеть и наладить пищеварение

Pravda.Ru: пшено поможет похудеть и наладить пищеварение
true
true
true
close
Shutterstock

Просо или пшено поможет добиться эффективного похудения, наладить пищеварение и запустить естественные процессы очищения организма. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Эта крупа не вызывает вздутия, дает чувство сытости и подходит тем, кто не переносит глютен. В ней есть белки, клетчатка, которая нормализует пищеварение и избавляет от запоров, а также магний. Последний поддерживает нервную систему и снижает уровень стресса, влияющего на накопление жира в области живота.

«Витамины группы B ускоряют обмен веществ. Растительный белок помогает сохранять мышечную массу, даже при снижении калорийности рациона. Кроме того, пшено отличается низким гликемическим индексом — это значит, что уровень сахара в крови после еды повышается медленно, а чувство голода не возвращается слишком быстро», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что цельнозерновые каши, в которых содержится большое количество витаминов группы В, помогут быстро взбодриться утром и зарядиться энергией на целый день.

Ранее нутрициолог рассказала, можно ли традиционную русскую кухню считать здоровой.

