Женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись от своего бойфренда, и стала инвалидом

В Германии женщина осталась парализованной после нападения партнера с ножом

В Германии женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от агрессивного бойфренда, и осталась парализованной ниже пояса. Об этом пишет Bild.

Ранним утром 24 апреля в квартиру к 33-летней жительнице Бремена Мари ворвался ее партнер, 39-летний Рэймонд Ричард Кинг, родом из Ганы. Мужчина решил расправиться с возлюбленной после того, как она захотела с ним расстаться.

По версии обвинения, мужчина, вооруженный 19-сантиметровым ножом, напал на Мари, когда она еще спала. Он вонзил клинок в шею, чудом не попав в сонную артерию. Дети пострадавшей дети стали свидетелями нападения.

Мари очнулась и попыталась убежать, но Рэймонд несколько раз ударил ее по лицу и потащил за волосы в гостиную, где ударил жертву ножом в спину. Тогда женщина выпрыгнула из окна на втором этаже и получила множественные переломы.

Адвокат Мари отметила, что травмы были настолько серьезными, что ее клиентку пришлось оперировать 11 часов. Теперь женщина навсегда прикована к инвалидному креслу. Ее бывшему партнеру грозит пожизненное заключение.

