Мошенники людям продавали «чудодейственные молитвы», созданные ИИ

Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Бразильская полиция арестовала 35 человек, причастных к масштабной схеме мошенничества, в рамках которой людям продавались «чудодейственные молитвы», созданные искусственным интеллектом, пишет Oddity Central.

По данным полиции, преступная группа действовала на протяжении двух лет в городе Нилополис. Мошенники организовали колл-центр, сотрудники которого связывались с католиками, узнавали личные детали их жизни, а затем предлагали «исцеляющие молитвы» за $10. Жертв убеждали, что тексты способны излечивать болезни и привлекать «божественные благословения».

Многие пострадавшие верили в искренность звонков и нередко оплачивали дополнительные «молитвы» для родственников и друзей. По словам следователей, успех аферы во многом объяснялся использованием искусственного интеллекта, который генерировал эмоционально окрашенные тексты и адаптировался к каждому собеседнику.

Лидером схемы считался мужчина, представлявшийся «пастором» в соцсетях. Он публиковал религиозные и мотивационные посты, призывая людей обращаться за «чудом» или «божественным откровением». После установления контакта с жертвой с ней связывались операторы колл-центра, которые доводили сделку до конца.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в преступном сговоре.

Ранее в ИИ восстановил китайскую романтическую поэму, которой больше 1600 лет.

