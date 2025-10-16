В России ограничат пребывание неработающих иностранцев

В России планируют ограничить пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, которые не проходят обучение. Это следует из принятой концепции миграционной политики на 2026–2030 годы, которая опубликована на сайте официально опубликованных правовых актов.

Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 октября. В документе говорится, что результатом новой политики должно стать снижение числа нелегалов в стране и уровня преступности среди иностранцев, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, концепция предусматривает своим итогом снижение доли мигрантов, которые незаконно работают в стране.

«Ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что тенденция роста числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, будет сохраняться, «обусловливая необходимость потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации».

Ранее Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.