На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпании захотели скорректировать маршруты полетов на юге России

«Ъ»: авиакомпании выступили за корректировку маршрутов полетов на юге РФ
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Российские авиакомпании рассчитывают на смягчение ограничений в южной части страны и предлагают меры для увеличения пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что в случае спрямления южных маршрутов и открытия хотя бы одного из аэропортов в данном регионе годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек. В пример привели спрямление маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда, которое поможет повысить оптимальность маршрутов на 60%.

Перевозчики предложили перевести на круглосуточную работу несколько закрывающихся на ночь запасных аэродромов, которые нужны во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Представители компаний призвали Минтранс обсудить корректировки южных маршрутов с Минобороны.

До этого глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов.

По его словам, возможность возобновления авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России новой власти. Министр уточнил, что решение будет зависеть от того, как себя поведет новое правительство республики.

Ранее один аэропорт на юге России временно прекратил работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами