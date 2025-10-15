Авиакомпании захотели скорректировать маршруты полетов на юге России

Российские авиакомпании рассчитывают на смягчение ограничений в южной части страны и предлагают меры для увеличения пассажиропотока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что в случае спрямления южных маршрутов и открытия хотя бы одного из аэропортов в данном регионе годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек. В пример привели спрямление маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда, которое поможет повысить оптимальность маршрутов на 60%.

Перевозчики предложили перевести на круглосуточную работу несколько закрывающихся на ночь запасных аэродромов, которые нужны во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Представители компаний призвали Минтранс обсудить корректировки южных маршрутов с Минобороны.

До этого глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов.

По его словам, возможность возобновления авиасообщения с Молдавией зависит от отношения к России новой власти. Министр уточнил, что решение будет зависеть от того, как себя поведет новое правительство республики.

Ранее один аэропорт на юге России временно прекратил работу.