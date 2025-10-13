Еще один аэропорт на юге России временно прекратил работу

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он заявил, что такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Кореняко сообщил о введении ограничений на работу в аэропортах Астрахани и Геленджика. По его словам, также аналогичные меры приняли в воздушной гавани Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

