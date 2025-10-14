В МГТУ им. Баумана погиб лифтер во время ремонтных работ

В МГТУ им. Баумана подтвердили информацию о смерти рабочего во время ремонта лифта

В управлении информационной политики МГТУ им. Баумана подтвердили «Газете.Ru», что в одном из учебных корпусов электромеханика-лифтера насмерть придавил лифт. Там отметили, что трагедия произошла во время ремонтных работ.

«Университет подтверждает информацию о случившейся трагедии в Учебно-лабораторном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер. На данный момент на месте работают экстренные службы, подробности случившегося уточняются. Руководство университета выражает глубокие соболезнования семье погибшего», — сказали там.

О том, что в учебном корпусе столичного университета им. Баумана рабочего раздавило лифтом, 14 октября сообщил Telegram-канал «360 ЧП». Агентство «Москва» со ссылкой на источник уточняло, что трагедия произошла в здании на Рубцовской набережной.

