Грузовой лифт придавил подростка в Махачкале

В Дагестане 17-летний подросток попал под грузовой лифт и не выжил, сообщает прокуратура республики.

Несчастный случай произошел 11 июля на проспекте Акушинского в Махачкале. В момент инцидента в шахте здания находился несовершеннолетний рабочий.

Какую именно работу на коммерческом объекте выполнял подросток 2008 года рождения, не уточняется. В результате юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования на объекте.

В конце июня лифт с пассажирами рухнул с высоты 12-го этажа в Дагестане. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гапцахская в Махачкале, пассажирский лифт сорвался в шахту с 12-го этажа, в кабине находились люди. По предварительной информации, мужчина и женщина с детьми получили травмы.

Ранее лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа в Петербурге.