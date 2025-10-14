На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему россияне массово переходят с ноутбуков на планшеты

Техноблогер Корнейчук: планшеты у россиян популярнее ноутбуков из-за цены
tsyhun/Shutterstock/FOTODOM

Современные планшеты по своему функционалу почти ничем не уступают ноутбукам, но при этом они в разы дешевле. Именно по этой причине в первую очередь россияне отдают им предпочтение, на фоне чего отмечаются рекордные продажи, объяснил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

В числе тех, кто выбирает планшеты – потребители контента, так как для просмотра видео покупать ноутбук необязательно. При этом эти устройства обладают большей автономностью, по производительности не хуже ноутбуков , к ним также можно подключить клавиатуру, мышку, отметил специалист.

«Единственное, что пока не получится заменить — это гейминг. Компьютеры остаются лучшей платформой для этого, — добавил Корнейчук. — Планшет — это удобное, но недооценённое устройство для потребления контента как для взрослого человека, так и для ребёнка».

Экономические причины тоже способствовали росту популярности планшетов, так как хорошее, качественное устройство можно купить за 20-25 тыс. рублей. Есть и дешевле 15 тыс. рублей, но их функционал будет проще, заключил техноблогер.

Напомним, продажи планшетов в России подскочили еще в прошлом году – было продано 3 млн устройств на общую сумму 61,7 млрд руб., что является рекордным показателем за всю историю рынка. Лидером по продажам стал бренд Xiaomi , который поднялся с четвертого места и увеличил свою долю на рынке с 11% до 15% в штучном выражении. В денежном выражении традиционно лидирует Apple, занимая 21% рынка.

Ранее были названы лучшие компактные планшеты по цене от 12 до 48 тысяч рублей.

