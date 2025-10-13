Завершился первый этап экспедиции «Роснефти» по исследованию ценных видов рыб Таймыра

Завершился первый этап научно-исследовательских работ по изучению ценных видов рыб реки Енисей, поддержанный «Роснефтью». Об этом сообщается на сайте компании.

В экспедиции на полуостров Таймыр приняли участие ведущие специалисты Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Мурманского Морского Биологического института РАН и Арктического научного центра компании. Исследования выполнялись в рамках экологической программы «Тамура».

Запущенный в 2024 году проект направлен на актуализацию данных о состоянии ключевых видов животных Крайнего Севера. Ученые сосредоточили внимание на карской субпопуляции белого медведя, диких северных оленях, а также ценных видах птиц и рыб. Программа рассчитана до 2027 года.

Первый этап работ включал комплексное изучение ихтиофауны устья Енисея. Ученые прошли более 600 км по реке и ее крупным притокам — Большая Хета, Пелятка, Дудинка, Таналау и Муксуниха. В судовой лаборатории был проведен биологический анализ таких видов рыб, как муксун, сиг-пыжьян, арктический омуль и ряпушка. Исследователи измерили их вес и размер, а также изучили особенности питания. Выбор участков для исследований основывался на данных ихтиологических и гидробиологических работ за последние 90 лет.

В компании уточнили, что по результатам экспедиции планируется провести камеральную обработку проб для получения данных о возрастной структуре популяций рыб устья Енисея. Также будут изучены особенности их питания и выполнены химические анализы проб воды и донных отложений.

Как рассказали в «Роснефти», второй этап исследований запланирован на 2026 год. Ученые оценят состояние популяций рыб на разных этапах жизненного цикла, включая нагул и нерест. Особое внимание будет уделено биологическому анализу массовых и ценных видов рыб, таких как муксун, чир и нельма.

Напомним, за 13 лет «Роснефть» провела порядка 60 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.