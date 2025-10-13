На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завершился первый этап экспедиции «Роснефти» по исследованию ценных видов рыб Таймыра

«Роснефть» поддержала исследование ценных видов рыб Енисея
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Завершился первый этап научно-исследовательских работ по изучению ценных видов рыб реки Енисей, поддержанный «Роснефтью». Об этом сообщается на сайте компании.

В экспедиции на полуостров Таймыр приняли участие ведущие специалисты Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Мурманского Морского Биологического института РАН и Арктического научного центра компании. Исследования выполнялись в рамках экологической программы «Тамура».

Запущенный в 2024 году проект направлен на актуализацию данных о состоянии ключевых видов животных Крайнего Севера. Ученые сосредоточили внимание на карской субпопуляции белого медведя, диких северных оленях, а также ценных видах птиц и рыб. Программа рассчитана до 2027 года.

Первый этап работ включал комплексное изучение ихтиофауны устья Енисея. Ученые прошли более 600 км по реке и ее крупным притокам — Большая Хета, Пелятка, Дудинка, Таналау и Муксуниха. В судовой лаборатории был проведен биологический анализ таких видов рыб, как муксун, сиг-пыжьян, арктический омуль и ряпушка. Исследователи измерили их вес и размер, а также изучили особенности питания. Выбор участков для исследований основывался на данных ихтиологических и гидробиологических работ за последние 90 лет.

В компании уточнили, что по результатам экспедиции планируется провести камеральную обработку проб для получения данных о возрастной структуре популяций рыб устья Енисея. Также будут изучены особенности их питания и выполнены химические анализы проб воды и донных отложений.

Как рассказали в «Роснефти», второй этап исследований запланирован на 2026 год. Ученые оценят состояние популяций рыб на разных этапах жизненного цикла, включая нагул и нерест. Особое внимание будет уделено биологическому анализу массовых и ценных видов рыб, таких как муксун, чир и нельма.

Напомним, за 13 лет «Роснефть» провела порядка 60 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

