В Кузбассе соседи замуровали пустующую квартиру по одной причине

В Кемерове соседи запенили дверь пустующей квартиры из-за беспокоящих насекомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По словам жителей дома №18 по улице Космической, они уже некоторое время борются с тараканами, которые ползут из одной из квартир. Они утверждают, что квартира пустует, но насекомые расползаются из нее по всему подъезду, проникая в другие помещения.

Кузбассовцы утверждают, что хозяина никто не ищет, а управляющая компания якобы не передает им информацию о собственнике. Поэтому соседи взяли инициативу в свои руки и замуровали квартиру строительной пеной.

Ранее родители воспитанников одного из детских садов в Кемерове пожаловались, что детей искусали тараканы.