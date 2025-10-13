На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы правила, которые помогут выбрать рыбу для жарки

Pravda.Ru: форель и щука подойдут для жарки
true
true
true
close
Shutterstock/Shaiith

Для жарки лучше всего выбирать рыбу с плотным и среднежирным мясом, чтобы она оставалась сочной и не разваливалась. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, у свежей рыбы должны быть блестящие, выпуклые глаза, плотная и прилегающая чешуя, а также легкий морской или речной запах. Чаще всего для жарки используют форель или щуку. Кроме того, подойдут судак, окунь, сумбрия, сом, тунец.

«Рыбу нужно тщательно обсушить перед жаркой. Масло должно быть горячим — иначе рыба впитает лишний жир. Не перегружайте сковороду — температура упадёт, и корочка не получится золотистой», — добавили в сообщении.

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова до этого рассказала «Газете.Ru», что выбрать замороженную рыбу в магазине сложнее всего, поскольку оценить качество напрямую проблематично: есть риск купить несвежий или повторно замороженный продукт. По ее словам, лучше всего покупать продукт в плотной прозрачной или полупрозрачной упаковке, чтобы была возможность разглядеть товар. На ней не должно быть надрезов, заломов и наледи.

Ранее были названы продукты, которые нужны школьникам для успеваемости.

