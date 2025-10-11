Россиянам дали советы, как выбрать качественную замороженную рыбу

Выбрать замороженную рыбу в магазине сложнее всего, поскольку оценить качество напрямую проблематично: есть риск купить несвежий или повторно замороженный продукт. Инесса Гладкова, главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ», рассказала «Газете.Ru», на что стоит обратить внимание при покупке замороженной рыбы.

По ее словам, лучше всего выбирать рыбу в плотной прозрачной или полупрозрачной упаковке, чтобы была возможность разглядеть товар. На ней не должно быть надрезов, заломов и наледи. Иногда замороженную и охлажденную рыбу могут продавать в пищевой пленке, чтобы покупатели могли получше рассмотреть продукт.

«Оптимальный вариант состава — только рыба и вода. Соли в качественном продукте быть не должно, если это не подразумевает соус или маринад. Иногда в составе встречаются полифосфаты: их используют, чтобы товар выглядел более сочным и «держал форму». Избыток таких добавок может навредить здоровью, поэтому их стоит избегать», — предупредила она.

При температуре -18 °C замороженную рыбу можно хранить 18 месяцев. Но этот срок зависит от вида сырья и способа заморозки.

«Например, сардина и сайра выдержат 1-2 месяца, а минтай, треска и другая нежирная рыба спокойно пробудут в заморозке от полугода до полутора лет. Более жирные (лосось, горбуша, осетровые), а также пресноводные (щука, судак) виды при температуре -18 °C хранятся 7-8 месяцев. При этом глазирование (покрытие тонким слоем льда) увеличивает срок годности, а шоковая заморозка при температуре до -30 °C максимально сохранит вкус и полезные свойства», — объяснила технолог.

Кроме того, хвосты и плавники должны быть целыми и аккуратными, брюхо — светлым, без вздутий, цвет — ровным, без желтых пятен и расслоений.

«На филе допустим лед: тонкий, прозрачный, без трещин. Если же тушки слиплись между собой на витрине или в пакете, это повод насторожиться — скорее всего, продукт разморозили и заморозили повторно. От такой покупки лучше воздержаться», — рекомендовала она.

При краткосрочном хранении в холодильнике замороженная рыба сохраняет свои качества 1-2 дня, филе — до суток. Для долгосрочного хранения оптимально использовать морозильную камеру с температурой не выше -18 °C. Важно соблюдать герметичность упаковки и избегать контакта с другой заморозкой, чтобы продукт не впитывал посторонние запахи.

«Самый щадящий способ разморозить рыбу — переложить ее из морозилки в холодильник, не снимая упаковки, и дать оттаять на нижней полке 6-12 часов. Готовить лучше, когда она еще немного подморожена: тогда рыба не развалится на сковороде. Если времени мало, продукт в упаковке можно положить в холодную воду», — резюмировала она.

