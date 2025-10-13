В США приземлился необычный объект размером с автомобиль

В Техасе в поле приземлился аппарат с оборудованием NASA размером с автомобиль

На пшеничное поле в американском штате Техас приземлился необычный объект размером с автомобиль. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Аппарат заметила сельская жительница Энн Уолтер. Сначала он медленно снижался на парашюте. Затем женщина обнаружила объект уже на земле. По ее словам, парашют был примерно 10 метров в диаметре, а на аппарате имелись наклейки NASA.

Уолтер позвонила в офис шерифа и выяснила, что NASA ищет пропавшую установку. Позже ей перезвонили из Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который занимается запусками крупных беспилотных высотных аэростатов. Ей рассказали, что установка была запущена днем ранее в штате Нью-Мексико и несла телескопы для астрономических наблюдений. Вскоре грузовик с исследователями прибыл на место находки. Они забрали оборудование.

В сентябре на ферму в Аргентине упал загадочный мохнатый объект. Длина предмета составляла около 1,7 метра, диаметр — 1,2 метра.

До этого в США с неба упал таинственный купол.