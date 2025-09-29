На ферму в Аргентине упал загадочный мохнатый объект

Крупный цилиндрический объект, покрытый волокнистым материалом, упал на территорию частной фермы в аргентинском городе Пуэрто-Тироль. Об этом сообщает издание Mirror.

Длина предмета составляет около 1,7 метра, диаметр — 1,2 метра. Его поверхность покрыта черными волокнами, визуально напоминающими волосы или мех, что вызвало наибольший интерес и вопросы о его природе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, спасательных служб и взрывотехники.

Специалисты установили, что внутри объекта отсутствуют опасные вещества. Несмотря на это, власти оградили зону 30-метровым периметром до завершения всех исследований. В социальных сетях активно обсуждают происшествие, многие пользователи предполагают, что объект может быть фрагментом космического мусора, возможно, отделившимся от аппарата компании SpaceX.

Ранее издание La Nación писало о другом «воздушном» инциденте в Аргентине. Жители разных районов этой страны видели в небе 13 сентября «огненный шар». Газета уточняет, что о ярком следе сообщили жители провинций Ла-Пампа и Рио-Негро. Они рассказали, что заметили огненную точку со светящимся следом. Эксперты считают, что «огненный шар» мог быть болидом . Астрономы считают это распространенным природным явлением.

Ранее на востоке Китая жители сняли, как «сбили НЛО».