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В городе в США с неба упал таинственный купол, удививший местных жителей

UPI: после шторма в Индианаполисе на улице упал обтекатель, удививший людей
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В городе в США с неба упал таинственный купол, удививший местных жителей, пишет UPI.

После сильного шторма, прокатившегося по Индианаполису, местные жители обнаружили необычный объект — большой куполообразный предмет, оказавшийся на дороге. Этот странный артефакт быстро привлек внимание прохожих и автомобилистов. В среду утром около него собралась целая толпа любопытных.

«Наш тротуар превратился в туристическую достопримечательность», — рассказала Сэнди Джонс.

По предварительным предположениям местных жителей, купол мог быть обтекателем — защитной конструкцией, которая используется для прикрытия спутниковых антенн и другого оборудования от непогоды.

Как выяснилось, неподалеку, на территории бывшего предприятия Raytheon, находится компания V2X Technology, сотрудники которой подтвердили, что объект действительно принадлежал им. По их словам, купол служил защитой для одной из антенн компании.

Однако ни представители фирмы, ни городские власти не могут объяснить, каким образом шторм переместил массивную конструкцию с места установки прямо на соседнюю улицу.

Сейчас объект остался лежать на прежнем месте, привлекая внимание горожан и туристов.

Ранее в США акула упала с неба рядом с игравшим в гольф мужчиной.

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