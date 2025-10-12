СМИ сообщили о строительстве Китаем мегаплотины в Тибете

Китайская Народная Республика (КНР) начала строительство крупной гидроэлектростанции «Медог» в каньоне реки Ярлунг-Цангпо в Тибете. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

По словам эколога Вэня Цзябао, строительство осуществляется в условиях строгой секретности. При этом отсутствие открытых данных не позволяет определить, какие территории будут затоплены и как изменится течение реки. Эколог подчеркнул, что проект представляет угрозу для местной флоры и фауны, включая редкие виды растений и животных, обитающих в уникальной экосистеме региона.

В то же время профессор Свободного университета Берлина Сабрина Хабих-Собегалла отметила, что на месте, где ведется строительство объекта, расположен самый северный тропический лес в мире. По ее словам, в КНР зоны охраны природы часто пересекаются с районами активного энергетического освоения, в которых экологические приоритеты уступают задачам экономического роста.

Опасения вызвал и аспект международной политики. Советник по вопросам Южной Азии Нирадж Сингх Манхас отметил, что контроль Китая над истоком трансграничной реки Брахмапутра может усилить влияние Пекина на Индию и Бангладеш. В то же время китайская сторона отвергает обвинения в политической мотивации проекта, утверждая, что строительство направлено исключительно на развитие внутренней энергетической инфраструктуры.

По мнению экспертов, реализация «мегаплотины» без открытых экологических и социальных оценок может иметь серьезные последствия для водных ресурсов и климата региона.

19 июля текущего года Госсовет КНР сообщил, что Китай официально дал старт строительству гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо, расположенной в Тибетском автономном районе на юго-западе страны. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,2 трлн юаней, что эквивалентно $167,2 млрд.

В конце августа в Китае было завершено строительство самой мощной в мире морской ветроэнергетической установки. Мощность новой турбины достигает 26 мегаватт, а высота конструкции — около 200 метров.

Ранее Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС.