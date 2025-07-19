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Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС

Китай начал строить в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $170 млрд
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Global Look Press

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Госсовета Китайской Народной Республики, в субботу, 19 июля, Китай официально дал старт строительству гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо, расположенной в Тибетском автономном районе на юго-западе страны. Об этом пишет РИА Новости.

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,2 триллиона юаней, что эквивалентно $167,2 миллиарда.

В заявлении сообщается, что утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян принял участие в церемонии открытия строительства и объявил об официальном запуске проекта.

Реализацией гидроэнергетического проекта занимается компания China Yajiang Group, которая после завершения строительства также будет нести ответственность за эксплуатацию объекта.

На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией является ГЭС «Санься» («Три ущелья»), расположенная на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС «Санься» составляет 22,4 миллиона киловатт. Строительство ГЭС было завершено в октябре 2008 года.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ущерб, причиненный подрывом плотины Каховской ГЭС Украиной, значительно превышает 11,5 миллиарда рублей. По его словам, точный расчет и определение полной денежной суммы ущерба станут возможны лишь после того, как регион восстановит свои границы и специалисты получат доступ на правый берег Днепра.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, когда ЗАЭС подключится к энергосистеме России.

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