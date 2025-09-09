Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед официально открыл гидроэлектростанцию (ГЭС) «Плотина великого возрождения Эфиопии» (GERD) на Голубом Ниле. Об этом сообщила радиостанция Fana.

«С этого момента Эфиопия не просто пользуется своими природными ресурсами, но и является их активным владельцем и хранителем», — говорится в заявлении Службы правительственных коммуникаций (GCS).

С вводом в эксплуатацию ГЭС «Возрождение» Эфиопия планирует удвоить производство электроэнергии. Ее строительство началось в 2011 году на западе страны, в 30 км от границы с Суданом. Общая стоимость проекта составляет 4,6 млрд долларов. Это крупнейшая гидроэлектростанция на континенте, имеющая мощность 5250 МВт и представляющая собой каскад плотин. Основная плотина достигает 145 м в высоту и протяженность в 1,8 км.

Китайские компании сыграли ключевую роль в строительстве и финансировании объекта. Уже в феврале 2022 года станция выработала первый ток. В перспективе планируется полностью обеспечить электричеством все население Эфиопии, а излишки поставлять соседним странам. Однако этот масштабный проект осложняется напряженной международной ситуацией. С 2012 года Эфиопия ведет переговоры с Египтом и Суданом о правилах использования вод Нила для работы ГЭС. Обеспокоенные возможностью одностороннего управления огромным водохранилищем без международных соглашений, соседние государства пока не пришли к единому решению.

Ранее Китай приступил к постройке крупнейшей в мире ГЭС.