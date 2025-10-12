На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье напомнили о возможности сделать прививку от гриппа

Более 1,8 млн человек вакцинировались от гриппа в Подмосковье
Depositphotos

Более 1,8 млн человек прошли вакцинацию от гриппа в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления или в любом мобильном комплексе, которые выезжают в оживленные места в городских округах.

Также вакцинацию могут пройти дети в школах и детских садах.

«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих», — сказал Забелин.

Он добавил, что прививка защищает от гриппа и опасных осложнений.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку.

