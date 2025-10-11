На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведь зашел в магазин и напал на пожилых покупателей

В Японии двое пенсионеров пострадали от нападения медведя в магазине
true
true
true
close
Gunma Prefectural Police Department

В Японии медведь напал на двух человек в магазине и ранил их, передает газета Japan Today со ссылкой на сообщение полиции.

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 октября, в японском городе Нумата на острове Хонсю. Около 19:30 взрослый медведь длиной около 1,4 метра зашел в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Хищник покинул магазин до прибытия экстренных служб.

В результате нападения пострадали мужчины в возрасте 69 и 76 лет. Один из них был доставлен в больницу. По словам менеджера магазина, медведь также контактировал с ним.

«Мне показалось, что медведь был растерян. Он пробыл в магазине 10–15 минут. Не похоже, что он искал еду», — отметил сотрудник.

Пока поймать хищника не удалось. Полицейские предупредили жителей окрестностей о потенциальной опасности, призвав их оставаться дома и проявлять осторожность.

Ранее медведь оторвал голову мужчине, пришедшему в лес за грибами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами