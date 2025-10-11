Медведь зашел в магазин и напал на пожилых покупателей

В Японии двое пенсионеров пострадали от нападения медведя в магазине

В Японии медведь напал на двух человек в магазине и ранил их, передает газета Japan Today со ссылкой на сообщение полиции.

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 октября, в японском городе Нумата на острове Хонсю. Около 19:30 взрослый медведь длиной около 1,4 метра зашел в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Хищник покинул магазин до прибытия экстренных служб.

В результате нападения пострадали мужчины в возрасте 69 и 76 лет. Один из них был доставлен в больницу. По словам менеджера магазина, медведь также контактировал с ним.

«Мне показалось, что медведь был растерян. Он пробыл в магазине 10–15 минут. Не похоже, что он искал еду», — отметил сотрудник.

Пока поймать хищника не удалось. Полицейские предупредили жителей окрестностей о потенциальной опасности, призвав их оставаться дома и проявлять осторожность.

Ранее медведь оторвал голову мужчине, пришедшему в лес за грибами.