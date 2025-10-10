Медведь оторвал голову мужчине, пришедшему в лес за грибами

Житель Японии не выжил после встречи с медведем в лесу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в префектуре Иватэ. По данным издания, в полицию поступило сообщение о пропаже 70-летнего местного жителя, который отправился в лес, но домой так и не вернулся.

В регионе были организованы поиски, спустя время пожилого мужчину обнаружили в лесу, его голова была отделена от туловища. Как полагают власти, во время прогулки на пропавшего напал медведь.

По данным издания, подобный случай произошел в стране на этой же неделе. Люди обнаружили другого 70-летнего мужчину с многочисленными царапинами от когтей медведя, спасти пострадавшего не смогли.

В последнее время в Японии все чаще фиксируют нападения медведей, в том числе и в жилых районах. В период с апреля текущего года после столкновения с медведями не выжили шесть человек. Всего с апреля по сентябрь от действий хищников пострадали 103 человека.

Ранее в Подмосковье заметили медведицу с медвежонком на улицах.