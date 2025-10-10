На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали минимальное за 17 лет соотношение пенсий к зарплатам

«Известия»: средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В первой половине 2025 года средний заработок россиян достиг 96 тыс. рублей, а пенсии — 23 тыс. Таким образом, они составили лишь 24% от уровня зарплат. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Это минимальный показатель впервые за 17 лет — в последний раз он опускался ниже 25% в 2008-м.

В публикации отмечается, что в июле 2025 года средняя зарплата в России приблизилась к 99,3 тыс. рублей, а пенсия — к 23,5 тыс. рублей. Соотношение сократилось до 23,7%.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина рассказала, что данное падение связано с быстрым ростом заработков граждан на фоне дефицита кадров и более сдержанным увеличением выплат пенсионерам.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в будущем рост доходов будет замедляться из-за охлаждения экономики.

8 октября председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что почти 1 трлн рублей выделят в 2026 году на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее в Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами