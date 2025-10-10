В России зафиксировали минимальное за 17 лет соотношение пенсий к зарплатам

В первой половине 2025 года средний заработок россиян достиг 96 тыс. рублей, а пенсии — 23 тыс. Таким образом, они составили лишь 24% от уровня зарплат. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Это минимальный показатель впервые за 17 лет — в последний раз он опускался ниже 25% в 2008-м.

В публикации отмечается, что в июле 2025 года средняя зарплата в России приблизилась к 99,3 тыс. рублей, а пенсия — к 23,5 тыс. рублей. Соотношение сократилось до 23,7%.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина рассказала, что данное падение связано с быстрым ростом заработков граждан на фоне дефицита кадров и более сдержанным увеличением выплат пенсионерам.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в будущем рост доходов будет замедляться из-за охлаждения экономики.

8 октября председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что почти 1 трлн рублей выделят в 2026 году на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

