Врач назвал способ, который защитит организм от простуд

Закаливание поможет повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям. Об этом Pravda.Ru рассказал аллерголог — иммунолог Владимир Болибок.

Он уточнил, что в этом случае важно создать умеренный температурный стресс, который поможет активировать защитные механизмы организма.

«Контраст температур при закаливании вызывает выброс адреналина и стероидных гормонов, что положительно влияет на иммунитет. Но экстремальные методы, такие как моржевание, подходят не всем и требуют осторожности», — пояснил Болибок.

По его словам, процедуру важно проводить постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться к изменениям температуры. Начинать лучше с теплого душа при температуре 34–36°C, постепенно ее можно понизить до 18–20°C. Врач отметил, что регулярные процедуры позволят переносить болезни бессимптомно или в легкой форме. Однако в случае, если в организме уже присутствует инфекция, резкое охлаждение может спровоцировать заболевание, предупредил эксперт.

Международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта — бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой, до этого выяснила, что регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы, сердце и легкие, но и иммунную систему.

