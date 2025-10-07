На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил об опасности продолжительной простуды

Врач Крючков: продолжительная простуда может длиться месяцами
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительная простуда, которая затянулась на недели или месяцы, может серьезно навредить организму. Об этом kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«Продолжительная простуда — это такая «сборная солянка» из различных ОРВИ и гриппа. Она может объясняться как осложнениями во время течения болезни, так и присоединением вторичной бактериальной инфекции, например к гриппу или респираторно-синцитиальному вирусу», — пояснил эксперт.

По его словам, подобное сочетание инфекций грозит тем, что у пациента в течение длительного времени будут сохраняться симптомы кашля, насморка, а также проблемы с пищеварением, включая диарею.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что при простуде важно следить за своим рационом и избегать тяжелой еды, поскольку организм направляет значительные силы на противостояние вирусу. По словам специалиста, переваривание пищи само по себе требует энергии, и в период болезни предпочтительнее легкие и простые блюда. Поэтому фастфуд, различные снеки, сладкие газированные напитки, а также жирную и жареную пищу лучше совсем исключить из рациона.

Ранее врач объяснила, как родителям не заразиться от ребенка в сезон простуд.

