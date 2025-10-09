На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» запустила агродиктант в 86 регионах страны

Владимир Якушев отметил важность развития сельских территорий
«Единая Россия»

«Единая Россия» запустила первый всероссийский агродиктант в рамках партпроекта «Российское село». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, инициатива направлена на признание труда аграриев и выражение благодарности людям, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Диктант проходит в 86 регионах России на более чем 9 тыс. офлайн-площадок.

Якушев подчеркнул значительный прогресс аграрного сектора за последние годы. Он отметил, что внедрение цифровых технологий, «умных» и беспилотных систем делает работу на земле современной и престижной.

«Неслучайно аграрные профессии часто выбирают участники специальной военной операции после возвращения с фронта. Получить нужную квалификацию им помогает партийный образовательный проект «Школа фермера», — рассказал секретарь генсовета партии.

Он добавил, что всестороннее развитие сельских территорий и создание комфортных условий для жизни остаются приоритетами национальной политики.

«В народной программе «Единой России» этой теме уделяется особое внимание. А значит — российское село будет уверенно развиваться», — подчеркнул Якушев.

Координатор партпроекта «Российское село», сенатор Александр Двойных, сообщил на торжественной церемонии запуска акции, что к написанию агродиктанта уже присоединились сотни тысяч граждан.

