В Госдуме выступили против запрета на мобильные телефоны в школах

Петербургские депутаты, которые выдвинули идею запретить ученикам пользоваться телефонами в школах, должны сперва убедительно обосновать свое предложение, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

«Уже сейчас ученикам запрещено пользоваться телефонами на уроках. Их положено класть как-то так, чтобы даже не видеть, что на экране. Конкретные меры бывают разными, кое-где делают специальные стеллажи для телефонов в классах, где-то их хранят в шкафчиках гардеробных, вместе со сменной обувью», — сказал он.

Вассерман не считает целесообразным расширять опыт Санкт-Петербургских школ на всю страну. Депутат напомнил, что в Думе до этого обсуждался вопрос запрета телефонов во всех школах в России.

«Но вопрос о том, чтобы запретить школьникам пользоваться телефонами на переменах обсуждался, и пока это сочли нецелесообразным. Поскольку надо школьнику реагировать на запросы из дома. Если он на перемене посмотрит на телефон и увидит, что во время урока кто-то из родителей звонил, он естественно сможет ответить. Принятый сейчас закон не позволяет телефонам прерывать учебный процесс, но в промежутках пользование телефоном вполне допустимо. По крайней мере, так решили при обсуждении этого вопроса в Государственной думе. Если питерские депутаты, внесшие предложение, сумеют его достаточно убедительно обосновать. То оно войдет и в Федеральный закон. Ну, а если не сумеют, тогда, наверное, и в Питере незачем так действовать», — сказал он.

Спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал в интервью «Фонтанке», что в городском парламенте обсуждается мера введения полного запрета для учеников на использование телефона в школах. По его словам, нужно определить, где хранить гаджеты и каким образом дети в таком случае будут контактировать с родителями. Бельский заявил, что ученики занимаются «непонятно чем» на уроках и поскольку ребенок не может сам себя ограничить, спикер считает важным помочь школьникам в этом вопросе.

