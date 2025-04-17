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В Москве приезжий выяснял на работе отношения с женой и ударил ее кулаком в лицо

В московском медучреждении мигрант ударил жену кулаком в лицо после ссоры
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Telegram-канал Росгвардия. Москва

На востоке Москвы наряд Росгвардии выезжал, чтобы задержать 20-летнего молодого человека, который подрался с женой на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Сигнал с тревожной кнопки поступил к росгвардейцам из одного из медицинских учреждений недалеко от Вешняковской улицы. По прибытии выяснилось, что 20-летний сотрудник клининговой службы поднял руку на свою супругу, которая также трудоустроена в клинике. Очевидцы рассказали, что семейная пара устроила разборки посреди рабочего дня. Кульминацией конфликта стала агрессия со стороны юноши, который ударил жену кулаком в лицо. Пострадавшей тут же оказали помощь.

Агрессора задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве дрессированный щпиц пытался спасти водителя от Росгвардии.

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