В Сбере рассказали о самых ярких проектах демо-дня Sber500

Александр Ведяхин: 5 выпускников трека Sber500 с GigaChat показали свои проекты
Александр Гальперин/Фотобанк «Росконгресс»

Сразу 5 выпускников отдельного трека Sber500 с GigaChat показали свои проекты на премии Startup Summit Awards, рассказал в интервью «Ведомостям» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что выпускники показывали свои проекты в рамках первой в России бизнес-ориентированной программы по внедрению нейросети в продукты стартапов.

«В демодне Sber500 участвовали команды из Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи, Пакистана. Для них это шанс продемонстрировать свой потенциал российским инвесторам и корпорациям, а для отечественного рынка – возможность оценить актуальные мировые технологические тренды», — сказал он.

Ведяхин также назвал наиболее яркие проекты.

«Можно выделить Максима Кокшарова с проектом Artbiolent (платформа передовых CAR-T-терапий) и Via MD Магомеда-Амина Идилова (решение на базе ИИ для диагностики и тренировки когнитивных функций, анализирующее речь и визуальные маркеры)», — рассказал он.

Ведяхин добавил, что в 2025 году на премию Startup Summit Awards поступило более 1700 заявок. Всего эксперты выбрали 52 финалиста, а победителями стали 17 проектов.

«Отбор проводился по единым критериям: инновационность решений, масштаб и качество партнерств, устойчивость финансовых показателей и вклад в развитие технологической экосистемы. Особенностью номинации «Лучшее решение с ИИ» стало привлечение нейросети GigaChat для балльной оценки проектов», — отметил Ведяхин.

