Россияне продолжают искать товары иностранных брендов, которые ушли из страны

Почти половина россиян (47%) признались, что полностью перешли на другие бренды и больше не покупают продукцию компаний, покинувших Россию. Однако 53% продолжают искать привычные товары: 24% заказывают их на маркетплейсах, 6% — напрямую из-за границы, а еще 23% привозят их самостоятельно из поездок.

Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольшей популярностью среди иностранных брендов у россиян пользуется техника (Apple, Sony) — ее продолжают покупать почти 40% опрошенных. На втором месте еда и напитки (Coca-Cola, Starbucks), которые продолжают выбирать 30% россиян. Почти 27% продолжают приобретать косметику (Hugo Boss, Max Factor), около 21% одежду (H&M, Zara) и обувь (Nike, Adidas). Реже других россияне покупают ювелирные украшения (Pandora, Swarovski) — всего 10%.

«Мы видим, что у многих россиян сохраняется привязанность к привычным брендам, даже спустя несколько лет. Люди находят обходные пути: кто-то заказывает через маркетплейсы, кто-то везет товары из-за границы, совмещая это с путешествиями. При этом в сегментах одежды, обуви и украшений быстрее находят альтернативы на внутреннем рынке, а вот техника или продукты питания остаются в числе самых востребованных. В целом каждый пятый россиянин считает, что даже само название бренда на английском придает статус и звучит «дороже», — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

