Во Владимире подростки заставили девочку встать на колени в туалете и избили

Во Владимире школьницы избили девочку в туалете

Во Владимире школьницы устроили разборки в туалете. Об этом сообщает «Подъем».

На кадрах заметно, как девочку заставили встать на колени. После этого школьницы стали о чем-то говорить. По данным Telegram-канала, затем несовершеннолетнюю избили.

Ролик в социальные сети выложила одна из участниц. Увидев его, сотрудники МВД инициировали проверку, несмотря на то, что после произошедшего они заявлений от родителей не получали.

«По данному факту назначено проведение проверки, которая в настоящее время проводится», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратила внимание уполномоченная по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская. Она также держит ситуацию на контроле.

До этого в Калининграде 18-летний юноша избил 14-летнего школьника. Молодые люди встретились случайно, когда последний гулял с другом. Во время общения произошел конфликт. В состоянии средней степени тяжести 14-летнего подростка доставили в больницу.

Ранее в Кузбассе подростки толпой окружили девочку и избили ее.