«Глазницы в труху»: юноша избил 14-летнего подростка

В Калининграде 18-летний молодой человек жестоко избил 14-летнего юношу. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на отца пострадавшего подростка.

Инцидент произошел 5 октября в микрорайоне имени Космодемьянского. По словам мужчины, все произошло во время прогулки его сына с 16-летним другом. Подростки встретили на улице знакомого с приятелем. Между ними завязался разговор о том, кто куда поступил. Пострадавший юноша рассказал, что незнакомый юноша заявил, что они «сосунки» и «сидят на маминых шеях». Те возразили, но агрессор начал хамить и якобы полез в драку.

14-летний юноша получил черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти в двух местах, скуловой и височной кости.

«Доктор сказал, что кости глазницы разбиты «в труху», осколок задел зрительный нерв. Есть вероятность потери зрения», — поделился отец пострадавшего.

В ближайшее время юноше предстоит серьезная операция.

В полиции заявили, что проводят по факту случившегося проверку. Личность агрессора установлена.

