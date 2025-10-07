Подростки из российского села толпой избили девочку и сняли это на видео

В Кузбассе подростки толпой окружили девочку и избили ее

В Кузбассе школьники сняли на видео избиение девочки толпой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел в поселке Артышта Прокопьевского района. Предварительно, группа подростков окружила сверстницу, а затем девочку избили толпой. Весь процесс издевательств над девочкой несовершеннолетние снимали на камеру. Позже видеозапись с избиением распространилась в соцсетях.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

До этого в Кузбассе подростки отвели сверстника в лес и избили на камеру. Агрессоры заставили юношу встать на колени, а затем напали.

Ранее в Краснодаре подростка жестоко избили за слова о родителях одноклассника.