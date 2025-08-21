Женщина обматерила свою дочь в подмосковном детсаду и отлупила зонтом другую мать

В Подмосковье женщина обматерила дочь и избила зонтом другую мать в детсаду

В Подмосковье женщина избила другую родительницу зонтом в детсаду после того, как та сделала ей замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел во время утреннего приема детей в дошкольном учреждении в поселке городского типа Дрожжино. Одна из родительниц, переодевая дочь, оскорбляла ее нецензурной бранью. После замечания со стороны других родителей женщина оскорбила и набросилась на одну из присутствующих матерей и избила ее зонтом.

Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Родители готовят коллективную жалобу в ПДН, указывая на предыдущие случаи агрессивного поведения данной женщины.

По факту случившегося Видновская городская прокуратура организовала проверку. Стражи порядка установят детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка избила парикмахера феном из-за неудачной стрижки.