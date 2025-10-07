В России произошла вспышка вируса Коксаки

Случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в нескольких регионах России, включая Архангельскую область, Красноярский край, Уфу и Владимир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные медицинских учреждений.

По информации издания, вспышки инфекции могли быть связаны с возвращением туристов из теплых стран, где они отдыхали в бархатный сезон. Как пояснила инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, это типичная летне-осенняя инфекция, которая легко распространяется в тесных коллективах, особенно в детских садах.

Симптомами заболевания становятся высокая температура до 39°C, боль в горле и характерные высыпания на конечностях и слизистой рта. Вирус передается контактным, воздушно-капельным путем и через загрязненные продукты питания или воду.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов и особенно опасен для детей младшего возраста, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Инфекция может приводить к серьезным осложнениям, включая менингит и поражения внутренних органов. Специфического лечения не существует, терапия направлена на облегчение симптомов.

4 октября Telegram-канал SHOT написал, что туристы из РФ пожаловались на распространение вируса Коксаки в одной из гостиниц. Россиянка, отдыхающая в гостинице Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде заявила, что спустя четыре дня после прилета самочувствие ее ребенка ухудшилось. У мальчика поднялась температура, на коже появилась сыпь.

Во время визита в местную больницу ему диагностировали вирус Коксаки. В результате и ребенку, и родителям запретили посещать общие зоны в отеле. Покинуть страну до выздоровления сына они не смогут.

Ранее во Владимирской области оценили ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки.