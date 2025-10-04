На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские туристы не могут вылететь из Турции из-за вируса Коксаки

Shot: туристы из РФ застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки
Depositphotos

Туристы из России пожаловались на распространение вируса Коксаки в одной из гостиниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала одна из путешественниц, приехавших в Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде, спустя четыре дня после прилета самочувствие ее ребенка ухудшилось. У мальчика поднялась температура, на коже появилась сыпь.

Во время визита в местную больницу маленькому туристу диагностировали вирус Коксаки. В результате и ребенку, и родителям запретили посещать общие зоны в отеле. Помимо этого, покинуть страну в ближайшее время они не смогут.

«Семье сказали, что вылететь они смогут только после получения справки о выздоровлении, чтобы не заразить детей в аэропорту», – сообщается в публикации.

Другие постояльцы отеля также пожаловались на заражение этим вирусом. Так, соответствующий диагноз поставили всей семье россиян с тремя детьми. Отдыхающие полагают, что дети заразились после посещения детской комнаты отеля.

Ранее врач объяснила, как не заразиться вирусами во время отпуска.

