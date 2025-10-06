На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области улучшат системы водоснабжения и водоотведения

Губернатор Воробьев: в Подмосковье модернизируют 150 объектов водоснабжения
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области в 2025 году планируется модернизировать порядка 150 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказал на совещании с членами регионального правительства и руководителями муниципалитетов, посвященном подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, глава региона Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что работы проводятся в рамках трехлетней госпрограммы, реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по ней в Подмосковье предусмотрено более 370 мероприятий. В частности, на 2025 год запланированы строительство и реконструкция 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, трех канализационных насосных станций, а также обновление 87 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Среди крупнейших проектов — строительство водозаборного узла в микрорайоне Востряково (г.о. Домодедово), реконструкция ВЗУ №1 в Яхроме (Дмитровский м.о.), а также модернизация очистных сооружений в деревне Зарудня (г.о. Коломна) и в городском округе Лыткарино.

По словам Воробьева, надежная работа систем жизнеобеспечения в зимний период напрямую зависит от подготовки насосных станций, водозаборов и канализационных сетей. «Важно заранее проверить все узлы — от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, настроить резервное питание, пополнить запасы запчастей и отработать графики дежурств», — подчеркнул глава Подмосковья.

Сообщается, что в ходе подготовки к отопительному сезону в регионе обследовано 3,5 тыс. задвижек, из них 1,8 тыс. заменены. Установлено свыше 160 частотных преобразователей, обеспечивающих экономию электроэнергии и стабильное давление в сетях. Также проведена промывка более 800 резервуаров чистой воды.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что все запланированные регламентные работы выполнены на 100%.

Кроме того, регион обновляет технику для ресурсоснабжающих организаций. В 2025 году планируется закупить 350 единиц специализированной техники. В 32 округа уже поступили первые 49 машин — каналопромывочные установки и экскаваторы. В октябре ожидается поставка еще более 60 единиц техники. В 2026 году планируется закупить еще 448 единиц техники, в 2027-м — 397.

В целом реализация программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье затронет более трех млн жителей региона.

